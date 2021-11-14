/661272/استولوا-على-مليون-و500-ألف-جنيه-القبض-على-موظفين-بمستشفى-في-الصعيد

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، في إلقاء القبض على مسئولي خزينة المستشفى العام بإحدى محافظات الوجه القبلى، وعددهم 4 موظفين، لقيامهم باستغلال موقعهم الوظيفى وطبيعة عملهم كونهم المنوط بهم تحصيل إيرادات المستشفى الخاصة بـ «الأشعة، التحاليل، تذاكر العيادات» والتى بلغ إجماليها أكثر من 1,5 مليون جنيه، وقيامهم بالاستيلاء عليها دون وجه حق وعدم توريدها لحساب المستشفى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على مسئولي خزينة المستشفى العام وعددهم 4 موظفين

اعتراف المتهمين

وبمواجهه المتهمين أمام رجال المباحث، أقروا بارتكابهم الواقعة، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق أخر اليوم تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية عبر ميناء السلوم البرى بقيمة ورسوم بلغت نحو 18 مليون جنيه، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب.

شتلات زينة

وأشارت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة ميناء السلوم البرى بالإدارة العامة لأمن الموانئ إعتزام «سائق، يحمل جنسية إحدى الدول» تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية مخفاة ضمن مشمول رسالة «شتلات زينة» مصدرة لإحدى الدول بإسم إحدى الشركات الكائنة داخل البلاد.

ضبط 778626 عبوة أدوية بشرية

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تشكيل لجنة «أمنية، جمركية» لجرد وتفتيش مشمول الرسالة المشار إليها أسفرت أعمالها عن ضبط، عدد (778626) عبوة أدوية بشرية متنوعة مختلفة المنشأ مخفاة ضمن مشمول الرسالة على خلاف الوارد بالمستندات بالمخالفة للقانون.

اعتراف المتهم

وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بصحة الواقعة ونفى علمه بما تحويه الرسالة من مشمول مخالف ضمن المشمول الأصلى وإقتصار دوره على عملية النقل، قدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركى للمضبوطات بمبلغ (17950827) سبعة عشر مليون وتسعمائة وخمسون ألف وثمانمائة وسبعة وعشرون جنيهاً، وجارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.