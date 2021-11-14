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تقام اليوم الأحد مباريات هامة فى مختلف ملاعب العالم مواجهة السنغال أمام نظيرة الكونغو ضمن تصفيات كاس العالم.

ويرصد دوت الخليج تردد القنوات الناقلة مباريات تصفيات أفريقيا اليوم المؤهلة لكأس العالم

تردد القنوات الناقلة مباريات تصفيات أفريقيا

لتردد:12398 الاستقطاب: عمودي التصحيح: 5/6 الترميز : 27500.

تأهل المنتخب المصري إلى الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك بعد تعادله مع مضيفه الأنجولي 2 / 2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة من التصفيات.

وسيلتقي منتخب مصر منافسه الجابون في ختام المجموعة الإفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم فى الثالثة عصر الثلاثاء المقبل بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات المجموعة بتصفيات كأس العالم.

المنتخبات التي تأهلت للدور النهائي

حسمت أربع منتخبات من القارة الأوروبية للتأهل للدور النهائي من تصفيات القارة السمراء المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وجاء المنتخب الوطني أول المتأهلين وعلى رأسهم من المجموعة السادسة، بصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، وبفارق أربع نقاط على المنتخب الجابوني، صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

المنتخبات المتأهلة للدور النهائي

وجاءت ثلاث منتخبات حسم تأهلها للدور النهائي من التصفيات بالجولة الخامسة، وهم منتخب السنغال من المجموعة الثامنة بفارق 8 نقاط عن الوصيف، ومنتخب مالي من المجموعة الخامسة بفارق 4 نقاط على الوصيف، ومنتخب المغرب من المجموعة التاسعة بفارق عشر نقاط مع الوصيف.

في حين تتبقى خمسة مراكز في الدور النهائي من تصفيات أفريقيا لبطولة كأس العالم 2022 قطر، ويأتي على رأسهم منتخب الجزائر من المجموعة الأولى.

قائد منتخب انجولا

وشهدت الدقيقة الـ 8 من عمر كمباراة منتخب مصر وانجولا على حدث تاريخي، لمحبي ومشجعي المنتخب الجابوني، خروج قائد المنتخب ماتيوس جاليانو كوستا.

وأعلن ماتيوس جاليانو كوستا، قائد منتخب أنجولا اعتزاله اللعب الدولي بعد مباراة مصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.