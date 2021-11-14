/661278/لجنة-الصحة-تناقش-طلب-إحاطة-للنائب-حسام-المندوه-وهيئة-الإسعاف-تعلن-توريد-ألف-سيارة-الشهر-المقبل

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الدين المندوه، بشأن عدم الانتهاء من وحدة الإسعاف المخصصة ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

دوت الخليج

وقال النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، خلال استعراض طلب الإحاطة، إنه حتي الآن لم يتم الانتهاء من وحدة الإسعاف ببولاق الدكرور، رغم الحاجة الملحة لها، نظرا للكثافة السكانية العالية، كما أنها ستخدم مناطق أخرى مجاورة لبولاق الدكرور، ولابد من الإسراع في التنفيذ.

من جانبه أعلن الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، التعاقد علي ألف سيارة إسعاف جديدة، وسيتم توريدها خلال الشهر المقبل، لمساعدة الهيئة علي الوفاء بالخدمات التي تقدمها.

لجنة الصحة تناقش طلب إحاطة للنائب حسام المندوه

وعقب الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، قائلا: "الهيئة تبذل أقصي جهد ممكن لتقديم الخدمات في ضوء ما يتوفر لديها من إمكانيات، والفترة الحالية نحن مثقلون جدا بسبب مشروعات مبادرة حياة كريمة العظيمة التي تستهدف توفير كل الخدمات للمواطنين وتوفير حياة كريمة لائقة، وحاليا بدأنا في محافظات دمياط والدقهلية وسوهاج وأسوان والاقصر وقنا لرفع كفاءة هذه المراكز".

وبخصوص وحدة إسعاف بولاق الدكرور، قال إنه سيتم زيارة الموقع ومعاينته ودراسة حالته، ووعد بأن يتم تذليل أي عقبات من أجل سرعة الانتهاء.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده، بشأن عدم توفير سيارات إسعاف بمستشفى العياط. وقال النائب نادر عبده، مقدم طلب الإحاطة، إن مركز العياط مساحته كبيرة والمستشفي تخدم حوالي 1.5 مليون مواطن ولا توجد فيها سوي سيارة إسعاف واحدة متهالكة، مطالبا بإيجاد وسيلة لنقل المرضى الذين يكونون في حالات حرجة، وتوفير سيارات إسعاف جيدة لتخفيف معاناة المواطنين.

وتابع عبده: "نطالب بسيارتي إسعاف في مستشفى العياط، أو علي الأقل وفي أسوأ الظروف استبدال العربية القديمة بأخري جديدة".

وعقب الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، قائلا: "مستشفي العياط فيها سيارة إسعاف، ولا تخرج السيارة إلا إذا كانت جيدة ومجهزة، وتوجد وحدة إسعاف قريبة منها بمسافة 3 كم"، مشيرا إلي أنه سيتم مراجعة حالة سيارة الإسعاف في مستشفى العياط، ودراسة إمكانية إضافة سيارة إسعاف أخري.

وتابع: "لدينا نقص في القوي البشرية، وحاليا نقدم 3 آلاف خدمة يومية بنفس معدلات القوي البشرية والسيارات المتوفرة، وذلك بعد أن كان عدد الخدمات نحو 1500 خدمة يوميا، ونحن نبذل أقصي جهد لدينا في ضوء الإمكانيات المتوفرة، وتعاقدنا علي ألف عربية سيبدأ التوريد لها الشهر القادم، ونطالب بتوفير قوي بشرية ونرجو مساعدة لجنة الصحة بمجلس النواب في هذا الموضوع".

من جانبه، قال الدكتور محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "إننا نقدر الجهود المبذولة من هيئة الإسعاف وحجم الضغوط ولكن نطالب بحل بعض الإشكاليات من تأخر وصول سيارات الإسعاف عند طلبها، وتوفير عدد كافي من السيارات.