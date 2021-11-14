/661279/توافق-مصر-إماراتي-بشأن-القضايا-العربية-وتأكيد-على-تعزيز-التعاون-الاقتصادي

نقل وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقائه بنظيره الإماراتي، تحيات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، إلى أخيه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء.

دوت الخليج

لقاء وزير الخارجية ونظيره الإماراتي

وأثنى وزير الخارجية فى مستهل حديثه على نجاح معرض EXPO 2020، وذلك لتضمنه العديد من الأجنحة المميزة وخروجه بصورة مشرفة.

وخلال اللقاء، أشار وزير الخارجية إلى أهمية مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتى تأتى فى إطار تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجارى، خاصة على صعيد جذب الاستثمارات الإماراتية للسوق المصري.

ملفات ومهام مشتركة بين مصر وليبيا

كما تصدر الملف الاقتصادي حديث وزراء الخارجية مصر والإمارات، بشأن المؤشرات الاقتصادية فى البلدين، خاصة فى ظل المناخ والبيئة الاستثمارية للبلدين والتى تؤهل العمل بهما.

كما تطرق الحديث بين الجانبين فى إطار المستجدات الأخيرة الطارئة على الساحة العربية والسياسية، وخاصة ما يتعلق بالأوضاع الليبية وسوريا واليمن والسودان.

وأيضًا ركز الوزيران على تعزيز ركائز الأمن القومي العربي فى مواجهة التحديات المتنامية التى يشهدها المحيط الإقليمي والدولي وما يتطلبه ذلك من تكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.