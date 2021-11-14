وزير خارجية صربيا يشيد بالعاصمة الإدارية وإنجازات مصر فى البنية التحتية

جدة - نرمين السيد - التقى سفير مصر فى بلجراد عمرو الجويلى بوزير خارجية صربيا "نيكولا سيلاكوفيتش" حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، وذلك فى إطار ما شهدته العلاقات بين البلدين مؤخراً من زخم وزيارات متبادلة رفيعة المستوى.





وصرح الجويلى أن وزير خارجية صربيا ثمّن نتائج المحادثات الوزارية التى أجراها أثناء زيارته الأخيرة إلى القاهرة فى أغسطس الماضى، بما فى ذلك المضى قدماً فى التحضير للجنة الاقتصادية المشتركة وتعزيز دور مجلس الأعمال المشترك بهدف زيادة حجم التبادل التجارى والتدفقات الاستثمارية، كما أشاد الوزير الصربى بما لمسه خلال الزيارة من الإنجازات التى تحققت فى مصر فى مجال البنية التحتية وأبرزها مشروع العاصمة الإدارية. وأضاف سفير مصر لدى صربيا أن اللقاء ركز على تنشيط حركتى السياحة والطيران المدنى من خلال استئناف الطيران المباشر بين العاصمتين، وتحويل الرحلات إلى شرم الشيخ إلى خط منتظم، فضلاً عن مناقشة فرص التعاون فى مجال الصحة لإنتاج اللقاحات، إضافة إلى التنسيق فى إطار المنظمات الدولية خاصة الترشيحات المصرية للمناصب والمقاعد بالأمم المتحدة.

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