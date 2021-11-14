محافظ الشرقية: حل 96% من شكاوى المواطنين خلال الشهر الماضى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم الأحد، أن مكتب خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة تلقى خلال شهر أكتوبر الماضى 881 شكوى تم الرد على 846 منها بنسبة 96 % وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات ومديريات الخدمات والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، مشيرا إلى أنه جار فحص باقى الشكاوى للرد عليها بسرعة إضافة إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.





وأشار المحافظ، فى تصريح له اليوم الأحد، إلى أن الشكاوى التى استقبلها مكتب خدمة المواطنين تنوعت بين بناء بدون ترخيص وإزالة وطلبات توصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحى وتوفير كهرباء وغاز طبيعى بالإضافة إلى طلبات تقنين أراضى واضعى اليد على أملاك الدولة وتظلمات من بعض الموظفين وتوفير فرص عمل ووحدات سكنية ومعاش تكافل وكرامة. كما شدد المحافظ، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد تجاه المترددين على مبنى الديوان العام للمحافظة لتسليم الشكاوى وعدم دخول أى مواطن للمبنى دون ارتداء الكمامة والمرور عبر بوابة التعقيم الإلكترونية، فضلا عن اتخاذ إجراءات التباعد بين المواطنين. وأكد المحافظ ضرورة الاهتمام بمشاكل وشكاوى المواطنين من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فورا، مشيرا إلى أنه تم تخصيص يوم الاثنين من كل أسبوع للالتقاء مع المواطنين والاستماع لمشاكلهم وشكواهم بحضور مديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

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