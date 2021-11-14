خالد صديق يبحث مع محافظة الدقهلية التنمية الحضرية 

وصرح صديق أن مشروع مساكن الجلاء ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات يتضمن إنشاء 714 وحدة سكنية بـ 7 عمارات سكنية أرضى، و12 دورًا علويًا، و24 محلًا وحضانة، ووحدة صحية، ومركز ثقافى وترفيهى، مكان المساكن القديمة بموقع أرض المشروع.
فيما يتضمن مشروع الأبراج السكنية بأرض حى شرق يتضمن إنشاء 11 برجًا سكنيًا بالمنطقة، وذلك بعدد 956 وحدة سكنية، و10 أدوار علوى و24 محلًا ما تم الانتهاء من جميع القواعد الخرسانية لجميع الإبراج فى الموقعين.
وأشار إلى أن مشروع تطوير العشوائيات للمناطق الغير مخططة يتضمن للأعمال الجارية بمنطقة سندوب والمنطقة الواقعة بين شارع محمد فتحى والجلاء، والسيد سليم والثانوية، سوق ستوتة وصلت نسبه الإنجاز 90% من أعمال الصرف الصحى والمياه وجارٍ العمل فى الإنترلوك والأسفلت.
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