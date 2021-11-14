صور- افتتاح وحدة الصبغات المناعية بمستشفى النصر التخصصى فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن افتتاح وحدة الصبغات المناعية بقسم الهيستوباثولوجى بمستشفى النصر التخصصى للأطفال التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن وحدة الصبغات المناعية بمستشفى النصر التخصصى تضم أحدث أجهزة الصبغات المناعية لتشخيص دلالات الأورام على الأنسجة السرطانية، وذلك فى إطار توفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الأورام الذين يتم معالجتهم بالمستشفى.

وأضافت الهيئة، أن أجهزة الصبغات المناعية تساعد على التشخيص النهائى للأورام السرطانية، وتحديد الفئة الفرعية الدقيقة لكل نوع من الأورام، إضافة إلى تحديد مصدر الورم فى حالة الأورام السرطانية ذات المراحل المتقدمة، والذى يساعد فى وضع خطة العلاج الأنسب لكل مريض من مرضى السرطان بناءً على وجود الدلالات ذات الأهمية العلاجية، إلى جانب أنها يمكنها التنبؤ بمدى تطور كل ورم من خلال وجود دلالات ذات علاقه بذلك.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن مستشفى النصر التخصصى للأطفال أكبر صرح طبى لعلاج مرضى القلب والأورام من منتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وكل المتعاملين، مشيرًا إلى أنها أول مستشفى بمصر تحصل على درجة الاعتماد القومى المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية طبقًا لمعايير GAHAR2021، بما يضمن تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى داخل المستشفى مطابقة لأعلى معايير الجودة العالمية.

ولفت السبكى إلى أن مستشفى النصر التخصصى للأطفال قدمت أكثر من نصف مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، منذ بداية تطبيق المنظومة فى بورسعيد يوليو 2019 وحتى الآن، تتفق مع أعلى معايير السلامة والجودة العالمية، منها أكثر من 55 ألف خدمة طبية للمترددين على قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وأكثر من 75 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، وأكثر من 350 ألف خدمات تشخيصية عن طريق الفحوصات المعملية وبالأشعة، إضافة إلى أكثر من 6000 عمليات وجراحات باستخدام أحدث التقنيات العلاجية ما بين عمليات كبرى وصغرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص.