رئيس جامعة الأزهر يتفقد معرض الكتاب بكليتى اللغة العربية وأصول الدين

جدة - نرمين السيد - قام الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور صلاح عاشور، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد المليجى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الله عزب، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة؛ بتفقد معرض الكتاب الذى يقام بالكلية بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية.





ويأتى ذلك فى إطار النشاط الكبير الذى تشهده كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة على جميع المستويات، وعقب تدشين مجالس تحقيق التراث، وافتتاح الصالون الثقافى ورعاية الموهوبين، وتدشين المكتب الإعلامى بالكلية. وخلال الجولة التفقدية أكد رئيس الجامعة حرصه على تنظيم عديد من معارض الكتاب بفرع جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بالتعاون مع الهيئة المصريّة العامة للكتاب، ومجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ لتوفير الكتب العلمية فى شتى المجالات؛ خدمة للباحثين والطلاب والطالبات بجامعة الأزهر. وعقب الانتهاء من تفقد معرض الكتاب قام رئيس الجامعة بتفقد القاعات الدراسية بكليتى اللعة العربية وأصول الدين ؛ للاطمئنان على سير وانتظام المحاضرات الدراسية بمختلف الفرق الدراسية بالكليتين. جدير بالذكر أن مدة عمل المعرض ثلاثة أيام، ويشهد خصومات تصل إلى 50٪ على إصدارات المجلس، والكلية سبق لها التعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فى تنظيم هذا المعرض عام 2018، وشهد إقبالًا ملحوظًا.

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