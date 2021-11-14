جدة - نرمين السيد -
وخلال اللقاء، الذى حضره القنصل المصرى فى إقليم كردستان محمد وجيه حجازى، جرى التباحث حول الوضع العام فى العراق وسبل تعزيز العلاقات بين مصر وإقليم كردستان.
وأشار رئيس الحكومة إلى مكانة مصر المهمة فى المنطقة، معرباً عن رغبة إقليم كردستان فى توطيد العلاقات مع مصر على الصعد كافة.
فيما شكر السفير المصرى حكومة إقليم كردستان على تنسيقها، وأبدى استعداد بلاده لمواصلة تطوير العلاقات، ولا سيما فى القطاع الاستثمارى والتبادل التجارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس حكومة كردستان والسفير المصرى لدى العراق يناقشان فرص التعاون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.