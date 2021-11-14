رئيس حكومة كردستان والسفير المصرى لدى العراق يناقشان فرص التعاون

جدة - نرمين السيد -

وخلال اللقاء، الذى حضره القنصل المصرى فى إقليم كردستان محمد وجيه حجازى، جرى التباحث حول الوضع العام فى العراق وسبل تعزيز العلاقات بين مصر وإقليم كردستان.

وأشار رئيس الحكومة إلى مكانة مصر المهمة فى المنطقة، معرباً عن رغبة إقليم كردستان فى توطيد العلاقات مع مصر على الصعد كافة.

فيما شكر السفير المصرى حكومة إقليم كردستان على تنسيقها، وأبدى استعداد بلاده لمواصلة تطوير العلاقات، ولا سيما فى القطاع الاستثمارى والتبادل التجارى.