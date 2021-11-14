دورة تدريبية لقاضيات مجلس الدولة لشرح طبيعة العمل ومقومات الأمن القومى

جدة - نرمين السيد - افتتح المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، الدورة التدريبية المكثفة التى ينظمها مركز الدراسات القضائية للقاضيات الجدد بالمجلس، والتى تناولت البناء التنظيمى والطبيعة القضائية لمجلس الدولة، إلى جانب أبعاد ومقومات الأمن القومى وحروب الجيل الرابع واستراتيجية إدارة الدولة وآليات اتخاذ القرارات.





وشملت الدورة التدريبية للقاضيات التى جرى تعيينهن مؤخرا للمرة الأولى فى تاريخ مجلس الدولة، بيان عمل هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة ونظام العام بها، وتحضير الدعوى القضائية وكيفية إعداد تقرير بالرأى القانونى فيها، والتقاليد القضائية ومحاكم القسم القضائى بمجلس الدولة والمرافعات الإدارية.

وتناولت الدورة المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية مع تنظيم زيارة ميدانية لبعض هذه المشروعات، ومفهوم وأهداف التحول الرقمى وإدارة الوقت وقواعد وآداب المداولة القضائية، وغيرها من الموضوعات التى يتعين على القاضيات الإلمام بها لتكوين شخصيتهن القضائية.

وتولى تدريب القاضيات عدد من شيوخ قضاة مجلس الدولة وكبار الخبراء بأكاديمية ناصر العسكرية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتضمنت الدورة التدريبية محاضرات وورش عمل على مدى يومين أسبوعيا، بحيث تعقد أثناء مباشرة عملهن فى الدوائر المختلفة داخل مجلس الدولة.

وقال رئيس مجلس الدولة إن توزيع القاضيات على دوائر هيئة مفوضى الدولة تم بعناية شديدة، بحيث تعمل القاضيات فى جميع التخصصات والفروع، مع مراعاة ظروفهن، والعمل فى أقرب دائرة لمحل إقامتهن.

وأكد أن جميع القاضيات يتعين عليهن الاستمرار بالتمسك بالقيم والتقاليد القضائية التى نشأن عليها فى الهيئة القضائية التى كن يعملن بها قبل الانتقال للعمل بمجلس الدولة، مع ضرورة التحلى بوقار القاضى وحيدته وعدم ميله لأحد الخصوم فى المنازعة المعروضة عليها.