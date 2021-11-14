محافظ الإسكندرية يوجه بشن حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء ووحدة الإزالة الفورية بالمحافظة وجميع الجهات التنفيذية المعنية، بشن حملات مكبرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة على مستوى أنحاء المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.





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