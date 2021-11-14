وزير التعليم العالي: اللقاح المصري كوفي فاكس آمن 100% وأثبت نجاح منقطع...

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة إلى علماء مصر، مطالبا بضرورة إنتاج لقاح مصري، وأن لديه ثقه كبري في العلماء بمساعدة هيئة الدواء .

وأضاف عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا للاعلان عن إنتاج اللقاح المصري" كوفى فاكس" ضد كورونا والبدء في التجارب السريرية للقاح، أن التجارب السريرية سوف تكون علي 72 متطوعا يتم عمل أكثر من 30 تحليلا لهم للتأكد من سلامتهم وبعد مرور 22 يوما يحصلون علي اللقاح وبعد مرور أسبوعين يتم التأكد من إيجابية اللقاح.

وأشار إلي أن اللقاح أثبت نجاحا إكلينيكيا منقطع النظير في مركز التميز للبحوث العلمية، مؤكدا أنه سوف تثبت فعالية اللقاح سريريا وسوف يعلن خلال 60 يوما من الآن عن نجاح التجارب. وأكد وزير التعليم العال والبحث العلمى ان اللقاح المصرى آمن 100%.

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