رسميًا.. بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري «كوفى فاكس»

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، منذ قليل، بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المصرى «كوفى فاكس».

وقال القائم بأعمال وزير الصحة: إن مصر اليوم تتوج جهد عدد كبير من الباحثين اللذين تحدوا الظروف واستطاعوا إنتاج مصل مصري وابتكاره خاصة المركز العلمي للتميز بالقومي للبحوث والباحثين فيه الذين قدموا ابتكارًا رائعًا وقصة نجاح كبرى.

وأضاف، أنه مع بداية انتشار الفيروس عالميا منذ يناير ٢٠٢٠ شرف بمكالمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعزز فيها من أهمية البحث العلمي ويشدد على ضرورة إنتاج لقاح مصري.

وأوضح «عبد الغفار»، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا للإعلان عن إنتاج اللقاح المصري"كوفى فاكس" ضد كورونا والبدء في التجارب السريرية للقاح، أن التجارب السريرية سوف تكون علي 72 متطوعا يتم إجراء أكثر من 30 تحليلا لهم للتأكد من سلامتهم وبعد مرور 22 يوما يحصلون علي اللقاح وبعد مرور أسبوعين يتم التأكد من إيجابية اللقاح.

وانطلق قبل قليل، المؤتمر صحفي الذي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري “كوفي فاكس” المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك في تمام الساعة الثانية، بالمركز القومي للبحوث.