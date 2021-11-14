سفير مصر فى بلجراد يبحث مع وزير خارجية صربيا تنشيط حركتى السياحة...

التقى سفير مصر في بلجراد عمرو الجويلي بوزير خارجية صربيا "نيكولا سيلاكوفيتش" حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، وذلك فى إطار ما شهدته العلاقات بين البلدين مؤخراً من زخم وزيارات متبادلة رفيعة المستوى.

وصرح الجويلى أن وزير خارجية صربيا ثمّن نتائج المحادثات الوزارية التي أجراها أثناء زيارته الأخيرة إلى القاهرة في أغسطس الماضي، بما في ذلك المضي قدماً في التحضير للجنة الاقتصادية المشتركة وتعزيز دور مجلس الأعمال المشترك بهدف زيادة حجم التبادل التجارى والتدفقات الاستثمارية، كما أشاد الوزير الصربي بما لمسه خلال الزيارة من الإنجازات التي تحققت في مصر في مجال البنية التحتية وأبرزها مشروع العاصمة الإدارية.

وأضاف سفير مصر لدى صربيا أن اللقاء ركز على تنشيط حركتيّ السياحة والطيران المدني من خلال استئناف الطيران المباشر بين العاصمتين، وتحويل الرحلات إلى شرم الشيخ إلى خط منتظم، فضلاً عن مناقشة فرص التعاون في مجال الصحة لإنتاج اللقاحات، إضافة إلى التنسيق فى إطار المنظمات الدولية خاصة الترشيحات المصرية للمناصب والمقاعد بالأمم المتحدة.