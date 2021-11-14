الأوقاف تنشر قائمة بمساجد النذور وعدد الصناديق بها: فتحها يخضع لرقابة

قال الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى إنه فى سبيل تحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة المالية وتفعيلًا للقرار الوزارى رقم 373 لسنة 2021م المتضمن منع وضع أى صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقى أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدى بالحسابات البنكية الرسمية سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف سوى مساجد النذور، ننشر بيانًا بأسماء مساجد النذور التى تم اعتمادها من رئيس القطاع الدينى وعدد الصناديق بها وفق الجدول المرفق، علمًا بأن فتح هذه الصناديق يخضع لرقابة الوزارة ويتم الفتح بناء على لجان مشكلة بمعرفتها.

وعممت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق منشور على الأئمة، ونشرته على الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشأن التبرعات بالمساجد، حيث شددت وزارة الأوقاف على الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف بعدم تلقى أية مبالغ نقدية تحت أى مسمى.

كما شددت الوزارة على توجيه أهل الفضل حال رغبتهم فى التبرع أو سؤالهم عنه إلى أرقام الحسابات التالية:

1. حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزى المصرى وجميع فروعه رقم (9/80274/450/9).

2. حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزى المصرى رقم (9/78899/450/9).

وحساب مجلس الإدارة الرسمى حال وجوده.

ولا يتم طلب ذلك إلا عند السؤال عنه فقط، لحين تصميم بيان مكتوب بمعرفة القطاع الدينى يتم تعليقه بلوحة البيانات.

وتابعت وزارة الأوقاق: "مع التأكيد على سرعة رفع جميع الصناديق القائمة فورا"، مشددة على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية لما يمثله ذلك من جمع للأموال فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا واستغلال للوظيفة العامة فى جمع الأموال بدون وجه حق.

وأهابت وزارة الأوقاف المواطنين بعدم دفع أية مبالغ نقدية تحت أى مسمى لأى من العاملين بالأوقاف.