/661284/الأوقاف-تعلن-مساجد-النذور-المتوفر-بها-صناديق-التبرعات

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء مساجد النذور التي تم اعتمادها من رئيس القطاع الديني وعدد الصناديق بها.

الأوقاف تعلن مساجد النذور المتوفر بها صناديق التبرعات وأوضحت في بيان لها، الأحد أن فتح هذه الصناديق يخضع لرقابة الوزارة ويتم الفتح بناء على لجان مشكلة بمعرفتها. دوت الخليج وقال الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، إن ذلك يأتي في سبيل تحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة المالية وتفعيلًا للقرار الوزاري رقم 373 لسنة 2021م المتضمن منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقي أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف سوى مساجد النذور.

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