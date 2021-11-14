/661286/إطلاق-الجمعية-المصرية-لأورام-الإناث-لدعم-صحة-المرأة

أطلق مجموعة من الأطباء وأساتذة الجامعات الجمعية المصرية لأورام الإناث الخميس الماضي بحضور عدد من أستاذة جراحة وعلاج الأورام من أمريكا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وممثلي معظم الجامعات المصرية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بملفات صحة المرأة والنهوض بالتعليم والبحث العلمي وتبادل الخبرات.

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ويأتي إطلاق هذه الجمعية اتساقا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عام المجتمع المدني في مصر؛ تشجيعا لكافة فئات المجتمع على ممارسة العمل الأهلي والتطوعي، حيث أن المجتمع المدني هو أحد أهم دعائم التنمية بالدولة المصرية، كما أن الدولة بقيادتها وجميع مؤسساتها تتبع النهج التشاركي في العمل والذي يجعل المجتمع المدني شريكا أساسيًا في عملية التنمية.

إطلاق الجمعية المصرية لأورام الإناث لدعم صحة المرأة

وثمن الحضور من العلماء بمجال طب وجراحة الأورام الجهود المصرية في هذا المجال، والتمهيد للبدء في عقد العديد من ورش العمل والتدريب المحلية بجميع محافظات مصر لتدريب شباب الأطباء العاملين في تخصص الأورام النسائية، وعقد شراكات دولية لأغراض البحث وتبادل الخبرات، فضلا عن دعم حملات الكشف المبكر والتطعيم ضد سرطان عنق الرحم ونشر الوعي في كل أنحاء الدولة المصرية بواسطة مجموعة من افضل العلماء في هذا التخصص.

‏ يذكر أن هذة الجمعية تأسست برئاسة الدكتور السعيد عبد الهادي عميد كلية طب المنصورة السابق، وعضوية الدكتور أحمد سيكوتوري، والدكتور أشرف نصر، والدكتور باسل رفقي عبد الفتاح، والدكتورة نهى طلعت عبد القوي، والدكتور هشام أبو طالب، والدكتور خالد عبد العزيز، والدكتورة نعمات حجازي، والدكتور خالد جاب الله، والدكتور عماد شاش والدكتور عمرو شفيق.