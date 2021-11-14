/661280/النائب-إبراهيم-أبو-شعير-يتقدم-بـ-5-طلبات-إحاطة-لـ5-وزراء-بشأن-تدني-الخدمات-فى-الشيخ-زويد

تقدم النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، بـ 5 طلبات إحاطة الى المستشار حنفي جبالي، موجهه إلى كلا من:

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم ابراهيم ابو شعير بشأن تدني الخدمات فى الشيخ زويد

الخدمات فى الشيخ زويد

الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن رفع كفاءة مبنى الضرائب بالشيخ زويد .

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بشأن رفع كفاءة مركز شباب الشيخ زويد والملاعب .

الدكتور طارق الملا وزير البترول ، ادخال خدمة الغاز الطبيعي لمدينة الشيخ زويد.

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن انشاء مدرسة فكرية لطلاب ذوى الهمم.

والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بشأن لتزويد السنترال بخدمة الفايبر وتزويد المدينة والقرى بخطوط تلفونات .

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على 20 مادة من مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد.

وشارك في جلسة اليوم، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعددا من ممثلي الحكومة في الجهات المعنية بمشروع القانون.

رفع جلسة النواب بعد الانتهاء من أول 20مادة بقانون المالية الموحد ومن المقرر يعاود البرلمان عقد جلساته العامة غدا، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون، المقدم من الحكومة.