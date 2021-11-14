المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية يعلن نتيجة انتخابات مجلس غرفة صناعة السينما

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بدأت صباح اليوم انتخابات مجلس الإدارة لأعضاء غرفة صناعة السينما، في تمام الساعة التاسعة صباحاً حتى الـ 4 عصراً، ويتنافس خلال الانتخابات 9 مرشحين بمجلس الإدارة للدورة 2021 - 2025.

دوت الخليج يرصد نتيجة انتخابات غرف صناعة السينما.

خالد عبد العظيم يعلن نتيجة انتخابات مجلس غرف السينما

أعلن الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية نتيجة انتخابات مجلس غرفة صناعة السينما منذ قليل.

وأشار خالد عبد العظيم في مؤتمر صحفي أقيم في مبنى اتحاد الغرف الصناعية إلى أن فئة المنشآت الكبيرة والمتوسطة سيتم فتح باب الترشح لها مرة أخرى وذلك لوجود عدد أقل من 4 مرشحين في كل فئة، وستتم الانتخابات خلال شهر من الاجتماع الأول للجمعية العمومية.

أما عن فئة المنشآت الصغيرة تنافس 6 مرشحين بها، وفاز 4 مرشحين فقط منها وانضموا لمجلس إدارة غرفة صناعة السينما، وهم محسن علم الدين عن شركة كلاكيت للسينما وفاروق صبري عن شركة الإخوة المتحدين للسينما وبلال الملاح عن شركة مشوار العاصمة للخدمات اللوجستية مالكو وشريف مندور عن شركة فيلم هاوس.

نتائج غرفة صناعة السينما

وأسفرت نتيجة الانتخابات عن وجود 55 صوتا دون وجود أصوات باطلة، كالآتي: «محسن علم الدين 55 صوتا، فاروق صبري 53 صوتا، شريف مندور 51 صوتا، بلال الملاح 46 صوت، أحمد عاطف درة 10 أصوات، أشرف صلاح 5 أصوات".

وتضمنت قوائم الترشح عن فئة المنشآت الكبيرة الفنانة والمنتجة إسعاد يونس عن الشركة العربية للإنتاج والتوزيع، أما عن المنشآت المتوسطة المنتج وائل عبد الله عن شركة أوسكار، والمنتج هشام عبد الخالق عن شركة اتحاد الفنانين للسينما والفيديو.

بينما يتنافس 6 مرشحين على فئة المنشآت الصغيرة، وهم بلال الملاح عن شركة مشوار العاصمة للخدمات اللوجستية مالكو وأشرف صلاح عن شركة دريم إيجبت، فاروق صبري عن شركة الإخوة المتحدين للسينما، أحمد عاطف درة عن شركة إيجبت فيلمز، وشريف مندور عن شركة فيلم هاوس.

وقد صوت 20 عضو من أعضاء غرفة صناعة السينما حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وقد تم إيقاف التصويت عن فئة المنشآت الكبيرة، في انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، وفقًا للقانون 17 من لائحة القانون التنفيذي رقم 70 لعام 2019، وما زالت عملية التصويت جارية.

وقد توجهت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس، للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة السينما للدورة 2021-2025، وترشحت إسعاد يونس، لفئة المنشآت الكبيرة كرئيس وعضو إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع، ولا منافس لها في تلك الفئة.

معلومات عن غرفة صناعة السينما المصرية

أولى اتحاد الصناعات المصرية اهتمامه بإنشاء غرف صناعيه تجمع رجال الصناعة الذين يعملون في مجال واحد، فأنشأ العديد من الغرف الصناعية سنة 1927 وحتى عام 1947 ومن بينها غرفة صناعة السينما، فهي مُؤسسة عامة وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 58 بتنظيم الصناعة وتشجيعها والقرار الجمهوري رقم 452 لسنة 85 بإنشاء اتحاد الصناعات المصرية، والقرار الجمهوري رقم 453 لسنة 58 بإنشاء غرف صناعية، والقرار الوزاري رقم 302 لسنة 72 بإنشاء غرفة صناعة السينما.