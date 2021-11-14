/661285/رضا-عبد-العال-يجب-اعتزال-عبد-الله-السعيد-وتكريمه-مثل-لاعب-أنجولا-المعتزل

تحدث رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، حول مستوى عبد الله السعيد خلال الفترة الأخيرة مع منتخب مصر وتحديداً في لقاء أنجولا الأخير.​​​​​

وقال عبد العال في تصريحات تليفزيونية: "يجب على عبد الله السعيد أن يعلن اعتزاله اللعب دولي، ويتم تكريمه في الملعب مثل ما حدث مع لاعب أنجولا الذي أنهى مشوارة الكروي في مباراة مصر الأخيرة"

وأكمل: " عبد الله السعيد لا يستطيع أن يجاري اللاعبين الأفارقه في الوقت الحالي بسبب عامل السن ومجهوده البدني الذي تأثر كثيراً، وهذا ما ظهر خلال لقاء أنجولا بأنه لا يستطيع مجراه اللاعبين من أول 5 دقائق وهو يعاني".

وأضاف: " هو السبب الأول في ظهور مصر بمستوى سئ لأنه لا يستطيع أن يقف على الكرة ويلاعب باقي الفريق، ويتم ضمه للمنتخب بناء على تعليمات محمد صلاح"

كوستا عن سبب نزول المشجعين ملعب المباراة

وقال: "عندما ترى ميسى ورونالدو فتذهب لكي تلتقط صورة معهما، ومحمد صلاح واحد من أفضل لاعبي العالم ولا يأتي لـ انجولا كل يوم، كانت فرصة طيبة والمشجعون كانوا حريصين على التقاط الصورة معه لأنه لاعب من نوعيه خاصة".

شهدت مباراة مصر وأنجولا بالجولة الخامسة من الدور الاول من تصفيات أفريقيا لكأس العالم، على توقف المباراة ثلاث مرات بسبب نزول مشجعين من جمهور المنتخب الأنجولي، لإلتقاط بعض الثور مع محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، والمرشح الأقوى لعام 2021 بحصد الكرة الذهبية.

تصريحات قائد أنجولا قبل الإعتزال

وقال كوستا لاعب بوافيستا البرتغالى في تصريحات نقلها مراسل راديو أون سبورتس، إنه لم يجد مناسبة أفضل من وجود منتخب مصر في أنجولا ليعلن اعتزاله دوليا ليكون نهاية تمثيله لبلاده مرتبطا بمواجهة كبرى مثل لقاء الفراعنة لتبقى ذكرى عالقة فى أذهانه.

وواصل لاعب وقائد أنجولا: "وجود محمد صلاح أفضل لاعب بالعالم حاليا، فى المباراة يزيد من أهمية الحدث ويزيد حلاوة ذكرى اعتزاله".

تشكيل منتخب مصر أمام انجولا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي .

خط الدفاع: أكرم توفيق – أحمد حجازي – أيمن أشرف – أحمد فتوح .

خط الوسط: ومحمد النني – عمرو السولية – عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: محمد شريف – مصطفى محمد – محمد صلاح .