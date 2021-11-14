محافظ أسوان يتفقد أضرار وتداعيات السيول بقرى غرب وأبو الريش

جدة - نرمين السيد - تابع أشرف عطية محافظ أسوان، جهود احتواء تداعيات كارثة السيول، التى تعرضت لها مدينة أسوان الجمعة الماضية، خلال جولة ميدانية موسعة شملت قرى غرب أسوان والكوبانية وأبو الريش، بجانب مدينة أسوان الجديدة، والمناطق السكنية بشرق المدينة، اختتمها بزيارة عزبة الحدود بكيما.





وذكرت المحافظة، فى بيان اليوم الأحد، أن المحافظ تفقد المنازل المتضررة وأعمدة الإنارة والأشجار التى سقطت، بالإضافة إلى معسكرات الإيواء العاجل فى الكوبانية وعزبة الحدود، موضحا أن المحافظ تابع الجهود المبذولة لرفع وتجفيف تجمعات وتراكمات المياه من خلال معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، علاوةً على قيام قطاع كهرباء أسوان بأعمال تأمين المحولات والموصلات الكهربائية والتأكد من تجفيفها قبل إطلاق التيار الكهربائى لها للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وأشار البيان إلى أن المحافظ أعطى توجيهاته للجهات المعنية مهلة 72 ساعة لإعداد حصر شامل بكل نزاهة وشفافية ودقة لجميع المنازل المتضررة التى شهدت انهيارات جزئية أو كلية من خلال لجنة محايدة تضم المحليات والتضامن الاجتماعى والإسكان والأملاك والشئون القانونية، على أن يتم إعداد تقرير فنى مصور عن كل حالة على حدة، على أن يتم وضع الأسبقية لإعادة الشىء لأصله والتعويضات للمنازل التى انهارت كليًا وتسببت فى دخول أصحابها والأسر إلى معسكرات الإيواء العاجل للإسراع بتحقيق الاستقرار المعيشى والنفسى للمتضررين.

ولفت إلى أنه تم توصيل التيار الكهربائى ومياه الشرب لجميع القرى والأحياء والمناطق السكنية بمركز ومدينة أسوان باستثناء 3 مناطق جارى العمل فيها هى الشلال والناصرية العليا وبعض عزب كيما، كما أنه جارى رفع الأشجار وأعمدة الإنارة وتراكمات الرمال على الطرق فى المواقع التى شهدت انهيارات جبلية لتسهيل الحركة المرورية.

وتفقد المحافظ مستشفى غرب أسوان المركزى، حيث أطمأن المحافظ على توافر أمصال العقارب والثعابين، كما وجه بقيام وكيل وزارة الصحة بدعم المستشفى بالكوادر الطبية والمستلزمات والأدوية العلاجية، وأدار حواراً مفتوحاً مع المواطنين للوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكدًا أن الدولة والحكومة تقف معهم فى هذه الظروف الطارئة من خلال الإسراع فى توصيل المرافق العامة وضخ الخدمات لتخفيف المعاناة عنهم.

وكلف المحافظ المسئولين بالعمل على تطهير بربخ نجع الشيخ على بأبو الريش لتصريف أى تراكمات من المياه، بجانب رفع القمامة والمخلفات مع على جانبى مصرف السيل والعمل على تطهيره بشكل دورى، بالإضافة إلى تحرير محاضر مخالفة لبعض الوصلات العشوائية لبعض المنازل والمبانى الواقعة على المصرف مع ضرورة نشر الوعى لدى الأهالى بعدم إلقاء أى مخلفات إلا فى الحاويات المخصصة لذلك بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدنى بهذه المناطق.

وفى ختام الجولة الميدانية تلقى محافظ أسوان اتصالًا تليفونيًا من الدكتور مصطفى مدبولى الذى حرص على الاطمئنان للأوضاع داخل المحافظة وجهود احتواء تداعيات السيول.