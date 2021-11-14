شيخ الأزهر يهنئ الإمارات باستضافة قمة المناخ COP28

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جدة - نرمين السيد - وكتب الإمام الطيب، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد: "سعدت بالحديث مع أخى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتهنئة سموه بفوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة قمة المناخ COP28".
وتابع: "الإمارات جزء عزيز من القلب العربى والإسلامى، يسعد كل عربى بنجاحاته وتمثيله المشرف لوطننا العربى فى المحافل الدولية".
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