شيخ الأزهر يهنئ الإمارات باستضافة قمة المناخ COP28

جدة - نرمين السيد - وكتب الإمام الطيب، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد: "سعدت بالحديث مع أخى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتهنئة سموه بفوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة قمة المناخ COP28".

وتابع: "الإمارات جزء عزيز من القلب العربى والإسلامى، يسعد كل عربى بنجاحاته وتمثيله المشرف لوطننا العربى فى المحافل الدولية".