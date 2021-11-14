نائب محافظ الوادى الجديد: وضع خطة عمل للبدء فى برامج محو الأمية

جدة - نرمين السيد - أكدت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، ضرورة الإسراع فى إجراء حصر واقعى لأعداد الأميين ووضع خطة عمل للبدء فى برامج محو الأمية، على أن تكون الإنطلاقة من مركز الفرافرة وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





جاء ذلك خلال استقبالها، اليوم الأحد، الدكتور عاشور عمرى رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والوفد المرافق، الذى يزور المحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك للإعلان رسميا عن المحافظة خالية من الأمية. كما تطرق اللقاء إلى التوسع فى تقديم برامج محو الأمية التكنولوجية والبنكية، بالتزامن مع خطة الدولة للتحول الرقمى والشمول المالى.

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