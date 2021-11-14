جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف أن المساجد المسموح لها بوضع صناديق لتلقى النذور والتبرعات، بلغت 197 مسجدا على مستوى الجمهورية، منها خمسة مساجد تحت الصيانة والترميم وبها 221 صندوقا للنذور.





وأوضح رئيس القطاع الدينى الدكتور هشام عبد العزيز على، فى تصريحات اليوم الأحد، أن إعلان الوزارة عن المساجد التى بها صناديق للنذور بكافة محافظات الجمهورية، هو تحقيق لأعلى درجات الشفافية والحوكمة المالية، وتفعيل للقرار الوزارى رقم 373 لسنة 2021م المتضمن منع وضع أى صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقى أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدى بالحسابات البنكية الرسمية، سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف سوى مساجد النذور، لافتا إلى أن فتح هذه الصناديق يخضع لرقابة الوزارة ولجانها. وأشار إلى أن المساجد التى بها صناديق نذور بالقاهرة هى 4 صناديق بمسجدى (الإمام الحسين، والسيدة زينب)، وصندوقان بمساجد (السيدة نفيسة، والسيدة فاطمة النبوية، وسيدى على زين العابدين، وحسن الأنور، والبيومى)، وصندوق واحد بمساجد (السيدة عائشة، والسيدة سكينة، والإمام الشافعى، وسيدى أحمد الدرديرى، والكردى، وعبد الوهاب الشعرانى، وعمر بن الفارض، والإمام الليثى، وابن عطاء الله السكندرى، وأبو السعود الجارحى، والإمام الرفاعى، والسلطان أبو العلا، وسيدى سعيد بن مالك، والسلطان الحنفى، وسيدى إبراهيم المتبولى، والمحمدى، والكومى، وسيدى فرج، وسيدى الحلى، والمطراوى، وحسان بن ثابت، ومحمد البحر، وحمزة السرسى).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: 197 مسجدا بالجمهورية لوضع صناديق النذور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.