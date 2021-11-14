عميد سابق بطب الأزهر: الأمن المجتمعى يبدأ من الأمن الأسرى

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة مها محمد فريد عقل العميد السابق لكلية طب الأزهر بنات، أن الأمن المجتمعى يبدأ من الأمن الأسرى، وأن الأسرة مركز المجتمع ولبنته، بل هى المجتمع فى صورته المصغرة، تتحمل مسؤولية واضحة فى تنظيم المجتمع وتوجيه أدواره.





وأضافت العميد السابق لكلية طب الأزهر بنات ـ فى ثانى أيام فعاليات مبادرة "سكن ومودة" التى انطلقت أمس وتقام تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبمشاركة 84 واعظة ـ " الأصل أن تكون الأسر متماسكة ، ويقصد بالتماسك ذلك الرابط الوثيق الذى من خلاله تنتج أفرادًا أسوياء على المستويات الفكرية والأخلاقية والاجتماعية والروحية ، وهذا لا يتحقق فى الغالب إلا من خلال أسرة متماسكة ، وفقدان هذا الرابط الوثيق يؤدى إلى تصدع وخلل وظيفى نتيجة للخلافات أو تخلى أحد الوالدين عن الأدوار الأساسية المنوطة به أو الطلاق.

وأوضحت أن التفكك الأسرى هو اختلال العلاقات بين أفراد الأسرة، وبُعد أفراد الأسرة الواحدة عن بعضهم البعض، وعدم ارتباطهم بالأحاسيس والمشاعر والأفعال نتيجة للخلافات، مما يؤثر ذلك على أفراد الأسرة جميعهم، وبخاصة الأبناء، ويلحق الضرر فى النهاية بالمجتمع, فالتفكك الأسرى يزيد من عوامل انحراف أفراد الأسرة.

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