بسبب الإصابة.. استبعاد عبد الله السعيد من مواجهة مصر والجابون

كشف الدكتور مصطفى المنيرى، رئيس الجهاز الطبى بنادى بيراميدز، عن تلقيه اتصالات من جانب الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطنى الأول حول الحالة الطبية لقائد بيراميدز عبد الله السعيد بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة أنجولا الأخيرة.
وقال المنيرى إن طبيب المنتخب أبلغه بأن عبد الله السعيد خرج بين شوطى المباراة مصاباً بعدما شعر ببعض الآلام فى العضلة الخلفية، وفضل جهاز المنتخب استبداله خوفا من تفاقم الإصابة.
وشعر عبد الله السعيد بآلام فى الخلفية عند الدقيقة 30 من انطلاق مباراة أنجولا ولكنه تحامل على نفسه حتى نهاية الشوط الأول، وبين الشوطين أبلغ الطبيب الجهاز الفنى باستحالة إكمال السعيد للمباراة حتى لا تتفاقم إصابته.
وأكد أن الجهاز الطبى للمنتخب عقب عودة البعثة من أنجولا أخضع عبد الله السعيد لأشعة وفحوصات طبية شاملة أثبتت إصابته بشد من الدرجة الأولى فى العضلة الخلفية وبالتالى خروجه من معسكر المنتخب وغيابه عن مباراة الجولة الأخيرة لتصفيات المونديال أمام الجابون الثلاثاء المقبل.
وأشار المنيرى إلى أن السعيد سيخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى مع الجهاز الطبى بنادى بيراميدز من أجل تجهيزه للمواجهات المقبلة، حيث سيغيب لبعض الوقت لحين التعافى من الإصابة القوية.
من جانبه، أبدى هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز ضيقه الشديد من عدم تواصل إدارة المنتخب مع إدارة بيراميدز بشأن موقف إصابة عبد الله السعيد منذ حدوثها والانتظار لأكثر من 48 ساعة بعدها لإبلاغ النادى خلال الساعات الماضية.
وشدد المدير الرياضى على أن لاعبى بيراميدز هم تحت أمر المنتخبات الوطنية ولكن فى نفس الوقت يجب إخطار الأندية أولا بأول بتطورات الحالة الصحية والطبية للاعبيهم الدوليين لترتيب الأمور فى ظل الارتباطات المحلية والقارية للفريق فى المرحلة المقبلة.
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