منتدى شباب العالم يعلن عن دورته الجديدة: نعود للإبداع على أرض السحر والسلام مصر

كشف الحساب الرسمي لمنتدي شباب العالم فيديو ترويجيا جديدا للمنتدى القادم، يعلن عن عودة المنتدى للانعقاد مرة أخرى بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب فيروس كورونا، وعلق الحساب على الفيديو برسالة للنداء بحضور المنتدي، تقول : "من الأفضل أن تستعد وتحزم حقائبك.. ما قرأته صحيح.. لقد عدنا ... نعود إلى السلام والإبداع والتنمية على أرض السحر والسلام ، مصر".

ومنذ إطلاقه في عام 2017 كان لدى منتدى شباب العالم نسختان تبدأ بأكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك في عام 2018 تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا من 169 دولة.

وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد اتباع أحد توصياته في عام 2017 وعقدت النسخة الثالثة منه فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمشاركة أكثر من 7000 شاب من 197 دولة وهي النسخة الأكبر، وتعتبر الدورة الجديدة، هي النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، ولم يتحدد موعدها حتى الآن.

منتدى شباب العالم هو منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليرسل رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع. حيث يشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

منتدى شباب العالم هو فرصة لك للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه فرصة لتتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم، شباب لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد.