تذكرتى: نجحنا في القضاء على السوق السوداء.. وحضور 5 آلاف مشجع مباراة مصر والجابون

أكد أحمد عبادة مدير قطاع العمليات بشركة تذكرتي، أن بداية تطبيق منظومة تذكرتي كانت خلال بطولة الأمم الإفريقية 2019، حيث تعد أصعب مرحلة وتأسيس للمنظومة كان في كأس الأمم الافريقية 2019، نجحنا في بناء منظومة تذكرتي خلال فترة لا تتجاوز الـ 50 يوما بينما روسيا عندما طبقتها في كاس العالم 2018 ظلت 5 سنوات تعمل عليها لإنجاحها.
وأضاف مدير قطاع العمليات بشركة تذكرتي في تصريحات لبرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صالة التحرير، أن منظومة تذكرتى نجحت في القضاء على السوق السوداء، لافتا إلى أن تذاكر مباراة مصر والجابون متوفرة على الموقع، وسيتم السماح بحضور 5 آلاف مشجع في المباراة، ونشترط لحجز تذكرة حضور المباريات الحصول على لقاح كورونا.
ولفت مدير قطاع العمليات بشركة تذكرتي إلى أن المنظومة تساهم في توفير أسهل طرق لدخول الاستادات، وأثبتت نجاحها بشكل كامل ، والجماهير تتواجد بشكل متحضر وبكل نظام وأصبح لا يوجد سوق سوداء لبيع التذاكر ، والتجربة كانت ناجحة وكل العالم أشاد بها ، متابعا: نحضر لمفاجأة كبيرة قادمة للجمهور.
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