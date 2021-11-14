/661294/عودة-منتدى-شباب-العالم-على-أرض-السلام-والتنمية-مصر

نشرت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم فيديو تريجي، أعلن من خلاله عودة منتدى شباب العالم، والذى الكثير من المواطنين المهتمين بالمشاركة.

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وحقق منتدى شباب العالم نجاحًا مبهرًا خلال السنوات الماضية، حيث دفع أنظار الكثير من الدول الأوربية والأفريقية تتجه لمدينة شرم الشيخ حيث الحدث العالمي والاستثنائي.

عودة منتدى شباب العالم

وعلى الموقع الرسمي لمنتدى شباب العالم جاء منشور يقول:" من الأفضل أن تستعد وتحزم حقائبك، لقد عدنا، عودة إلى السلام والإبداع والتنمية على أرض السحر والسلام مصر، ترقبوا منتدى الشباب العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى شباب العالم، هو منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليرسل رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع.

منتدى شباب العالم.. منصة فعالة أسسها مجموعة من الشباب الواعد

هذا ويعد منتدى شباب العالم محفل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، فى حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.