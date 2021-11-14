«مفيش أحلى من الجواز».. دينا تثير الجدل بظهورها بفستان زفاف

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أثارت الفنانة دينا جدلًا واسعًا، بعد ظهورها بفستان زفاف، وجعلت الجمهورة في حيرة من أمره حول زواجها مرة أخرى.

دوت الخليج يرصد حالة الجدل التي أثارتها الراقصة دينا

دينا تثير حيرة الجمهور حول زواجها

نشرت دينا صور جديدة خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وظهرت فيها ترتدي فستان زفاف، وعلقت عليها قائلةً: «مفيش أحلى من الجواز».

نجوم الفن يهنئون دينا بزواجها

وانهالت التعليقات من نجوم ونجمات الفن وعلى رأسهم الفنانة هيدي كرم، بدرية طلبة، لطيفة ورندا البحيري، حيث أخذوا يباركون لها متمنين لها السعادة.

وكانت النجمة المصرية دينا شاركت عبر حسابها الشخصي على «إنستغرام) شريط فيديو ظهرت فيه بشورت قصير مصنوع من الجلد وهي ترقص خلال حفلة خاصة على أنغام أغنية «الحلوة» للفنان محرم فؤاد.

وانهالت التعليقات على دينا فور نشرها المقطع، بعضها أُعجب باطلالتها وبعضها انتقدها بسبب وصلة الرقص التي قامت بها. كما قارن الجمهور بينها وبين الراقصة فيفي عبده التي نشرت مقطع فيديو أطلت فيه وهي ترقص بشورت جينز، وواجهت بسببه هجوما حادا وانتقادات لاذعة.

دينا بالحجاب

وخلال الفترة الماضية، أثارت دينا الجدل بعدما ظهرت بالحجاب مروجة لدورها في مسلسل "السيدة زينب"، حيث ظن الجمهور أنها سوف تقدم شخصية السيدة زينب في عمل ديني، وهو ما نفته بمنشور عبر "إنستغرام"، حيث أكدت على أن المسلسل ليس دينيا، وإنما يحكي عن حياة السيدة زينب.

السيرة الذاتية لدينا

ولدت في روما في إيطاليا، احترفت الرقص وعمرها 15 عامًا، حيث كانت في مرحلة الثانوية العامة، وانضمت لفرقة رضا الاستعراضية، تخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس، وحاصلة على درجة الماجستير في الفلسفة ، وهي شقيقة المغنية المعتزلة «ريتا» التي كانت تعمل في مجال الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين وقررت الأعتزال وارتداء النقاب بعد ذلك،بدأت شهرتها في تسعينات القرن العشرين وكانت بدايتها في الرقص في المرحلة الثانوية حافظت على موقعها في المقدمة رغم زحام الراقصات اللبنانيات والروسيات وقلة من المصريات في مصر.

زيجات دينا

سبق لها الزواج من المخرج «سامح الباجوري» وأنجبا ابنها الوحيد «علي»، كما سبق لها الزواج عرفيًا من رجل الأعمال حسام أبو الفتوح.