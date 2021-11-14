/661289/رئيس-جامعة-دمنهور-خلق-جيل-جديد-قادر-على-تحقيق-المعايير-الدولية-لجودة-وسلامة-الغذاء

اجتمع الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور اليوم بأعضاء مركز بحوث الغذاء فى إجتماعه الأول بقاعة الإجتماعات بمبنى إدارة الجامعة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وناقش" صالح " مع مجلس إدارة المركز تفعيل المركز من خلال تسخير النتاج البحثى والعلمى لتقديم خدمات وأنشطة وبرامج متخصصة فى مجالات جودة وسلامة الغذاء.

رئيس جامعة دمنهور: خلق جيل جديد قادر على تحقيق المعايير الدولية لجودة وسلامة الغذاء

حيث تمت الموافقة على إنشاء (وحدة التدريب الدولى لجودة وسلامة الغذاء) وتقديم برامج دولية متخصصة فى جودة وسلامة الغذاء.

وأشار " صالح " أن هذه الدورات تهدف إلى بناء القدرات والكفاءات الفنية لخريجين الكليات والطلاب وكل الجهات المستفيدة ، حيث يتم تغذيتهم بالمهارات والمعارف والإتجاهات الحديثة فى مجالات جودة وسلامة الغذاء ، وأيضا خلق جيل جديد قادر على تحقيق المعايير والمتطلبات الدولية فى سلامة الغذاء .

موضحا أن النظام التدريبى للوحدة تم بناءه من خلال تشكيل لجنة دراسة وإعداد الإحتياجات التدريبية، تشكيل لجنة تصميم وتطوير المواد التدريبية، تشكيل لجنة إدارة ومتابعة التدريب.

على جانب أخر أعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن المحافظة كالآتي المخطط التفصيلي لقرية منشأة يونس التابعة للوحدة المحلية لقرية زهرة مركز كفر الدوار، كما تم المخطط التفصيلي لقرية أبو سعيفة التابعة لقرية المسين مركز الدلنجات.

بالإضافة إلى اعتماد المخطط التفصيلي لقرية الجوخدار التابعة لقرية الربدان مركز شبراخيت، واعتماد المخطط التفصيلي لقرية محلة عبيد التابعة لقرية أرمينيا مركز ايتاي البارود.

كما تم اعتماد المخطط التفصيلي لقرية الحرفة التابعة لعزب شبرا بمركز حوش عيسي، والمخطط التفصيلي لقرية كفر السابي التابعة لقرية لقانة بمركز شبراخيت، وتم المخطط التفصيلي لقرية السعادة التابعة لقرية للوحدة المحلية لمحلة اورين مركز شبراخيت .

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام لقانون التصالح بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الدفاع لمراعاة ما ورد بالمخطط الاستراتيجي وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية وذلك عند اعتماد المخططات التفصيلية .