/661290/كيروش-لا-يجب-أن-تكون-مصر-رقم-6-في-قارة-أفريقيا

وحرص كيروش في بداية المؤتمر الصحفي لمباراة مصر والجابون ببرج العرب، في الجولة السادسة والأخيرة من الدور الأول، على تهنئة لاعبي المنتخب الوطني بعد التأهل للدور النهائي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال: "اهنئ اللاعبين على التأهل إلى المرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم، حينما أتيت إلى هنا كنا خلف المتصدر بنقطتين والآن نحن في المرحلة النهائية قبل جولة من النهاية".

وأكمل كيروش حديثه عن التأهل إلى المرحلة النهائية: "هذه مجرد البداية، ولكن الهدف الرئيسي لم يتحقق بعد حتى الآن، تركيزنا سيكون البناء من أجل مواجهتي المرحلة النهائية في شهر مارس القادم".

وأردف كيروش: "سنبدأ في وضع خطة تقوية شخصية اللاعبين وإيصالهم إلى الجاهزية النفسية والبدنية والفنية اللازمة قبل حلول شهر مارس، لدينا لاعبين جيدين لكن علينا أن نعمل على الجانب الذهني بشكل أكبر".

واختتم كيروش: "كأس العالم هي أم البطولات، محفل عالمي يأتي كل 4 سنوات وهو أولوية بالنسبة إلينا في مصر من أجل الوصول له، سنعمل على الإعداد جيدًا للمباراة الفاصلة".

موعد مباراة مصر والجابون

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الجابون في الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة السادسة، بالدور الاول من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، الثلاثاء القادم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر والجابون في الساعة الثالثة مساء، والتي تدخل فيها مصر وهي تضمن التاهل للدور النهائي من تصفيات كأس العالم، بعد تصدرها للمجموعة برصيد 11 نقطة.

قائمة منتخب مصر لمواجهة الجابون

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط: محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم: عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".