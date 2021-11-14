/661292/بيراميدز-يعلن-إصابة-عبد-الله-السعيد-مع-منتخب-مصر

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إصابة عبد الله السعيد مع منتخب مصر، خلال لقاء المنتخب الأخير أمام أنجولا ضمن مباريات الجولة الخامسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشار المنيري أن السعيد أبغه بأنه خرج بين شوطي اللقاء متأثراً بالإصابة التي لحقت به خلال المباراة، بعدما أبلغ جهاز المنتخب الطبي بأنه شعر ببعض الالام بالعضلة الخلفية، وبناء على ذلك تم أستبداله خلال المباراة.

وسيغيب عبد الله السعيد عن لقاء مصر الأخير بالتصفيات أمام الجابون، بعدما أثبتت الاشاعات إصابته بشد في الخلفية بالدرجة الأولى، وسيبدأ برنامجه التأهيلي الخاص مع نادي بيراميدز حتى يعود في أسرع وقت ويشارك بمباريات فريقه القادمة.

وقال عبد العال في تصريحات تليفزيونية: "يجب على عبد الله السعيد أن يعلن اعتزاله اللعب دولي، ويتم تكريمه في الملعب مثل ما حدث مع لاعب أنجولا الذي أنهى مشوارة الكروي في مباراة مصر الأخيرة".

وأكمل: " عبد الله السعيد لا يستطيع أن يجاري اللاعبين الأفارقه في الوقت الحالي بسبب عامل السن ومجهوده البدني الذي تأثر كثيراً، وهذا ما ظهر خلال لقاء أنجولا بأنه لا يستطيع مجراه اللاعبين من أول 5 دقائق وهو يعاني”.

وأضاف: " هو السبب الأول في ظهور مصر بمستوى سئ لأنه لا يستطيع أن يقف على الكرة ويلاعب باقي الفريق، ويتم ضمه للمنتخب بناء على تعليمات محمد صلاح".

تصريحات قائد أنجولا قبل الإعتزال

وقال كوستا لاعب بوافيستا البرتغالى في تصريحات نقلها مراسل راديو أون سبورتس، إنه لم يجد مناسبة أفضل من وجود منتخب مصر في أنجولا ليعلن اعتزاله دوليا ليكون نهاية تمثيله لبلاده مرتبطا بمواجهة كبرى مثل لقاء الفراعنة لتبقى ذكرى عالقة فى أذهانه.

وواصل لاعب وقائد أنجولا: "وجود محمد صلاح أفضل لاعب بالعالم حاليا، فى المباراة يزيد من أهمية الحدث ويزيد حلاوة ذكرى اعتزاله".

تشكيل منتخب مصر أمام انجولا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي .

خط الدفاع: أكرم توفيق – أحمد حجازي – أيمن أشرف – أحمد فتوح .

خط الوسط: ومحمد النني – عمرو السولية – عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: محمد شريف – مصطفى محمد – محمد صلاح .