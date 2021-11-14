/661293/النائبة-آية-مدني-تتقدم-بسؤال-لوزير-النقل-بشأن-تطوير-خطوط-النقل-البري-في-الصعيد

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال للمستشار حنفي جبالي، موجه إلى للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات ، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حول استراتيجية وخطة وزارة النقل والمواصلات لتطوير خطوط النقل البري.

دوت الخليج يرصد تقدم النائبة آية مدني بسؤال لوزيري النقل وقطاع الاعمال العام

خطة الوزارة لتطوير النقل البري فى الصعيد

وجاء في سؤالها " أنه في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير الطرق والكباري وتطوير خطوط السكك الحديد وإحلال وتجديد المحطات والقطارات نود أن نسأل عن استراتيجية وزارة النقل والمواصلات ووزارة قطاع الأعمال العام وخطتهم لتطوير النقل البري خاصة في خطوط الصعيد؟.

وتسائلت النائبة آية مدني، في المذكرة عن أسباب استمرار غلق مول الترجمان والذي يحتوي على ٤٠١ محل تجاري و ١٨ مكتب إداري ومجمع كافيهات وسينمات رغم كل الجهود الذي بذلت لإعادة إحياؤه؟.

هذا وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرا لتدشين الاستراتيجية الجديدة التنسيقية ٢٠٢٢ كما يعقد صالون سياسي لمناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مصر والعالم حيث بدأت المؤتمر بالسلام الجمهوري .

كما عقدت الصالون في ظل موجة واسعة من التضخم اجتاحت العالم خلال الفترة الحالية متأثرا بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، فضلا عن التعرف عن أسباب التضخم وتأثيراتها على اقتصاديات العالم.