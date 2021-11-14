/661295/وفاة-والد-زوج-النائبة-رشا-حسنى-عضو-مجلس-النواب

توفى مساء اليوم والد الشهيد البطل المقدم محمد مبروك، ووالد زوج النائبة رشا حسني، عضو مجلس النواب ، فيما تقدم أعضاء المجلس بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله ، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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