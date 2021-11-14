محافظ الإسكندرية: حصر الطرق والشوارع الحيوية لرفع كفاءتها بمختلف الأحياء

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أنه تم حصر جميع الطرق والشوارع الحيوية، التى تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا للأولويات والاحتياجات، بالإضافة إلى محاولة توفير اعتمادات مالية للطرق التى تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضرورى، وخاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القرى والمحاور الرئيسية.





وأوضح الشريف، فى تصريح اليوم الأحد، أنه كلف مدير مديرية الطرق والنقل المهندسة أمل محمود، بضرورة الإسراع فى تنفيذ ورفع كفاءة رصف الطرق بمختلف أحياء المحافظة. ومن جانبها، أوضحت أمل محمود أنه تم البدء فى أعمال الرصف بشارع عادل المصرى، وجميع متفرعاته، ومن المقرر الإنتهاء من أعمال الرصف به فى ديسمبر المقبل، مشيرة بأن إجمالى أطوال شارع عادل المصرى بمتفرعاته بلغت 2800 متر، وأنه تم التشديد على جميع الجهات المعنية بالإسراع فى استكمال باقى الأعمال بالطريق.

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