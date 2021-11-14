«الميتافيرس» و «عرابى».. حصاد موقع التنسيقية للمقالات فى يومه الأول

جدة - نرمين السيد - نشر موقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمقالات اليوم، الأحد، عدة مقالات، وجاء المقال الافتتاحى للموقع بقلم الكاتب رامى جلال، مسؤول تحرير الموقع، والذى كان عنوانه: "مقال بمفهوم جديد"، ناقش فيه أهمية فكرتى التنوع والتعدد، وكيف أن فتح المجال لكل البدائل يساعد على عملية التطور والثراء الفكرى.





وعن قضية التعليم فى مصر، كتب الدكتور محمد علاء، أستاذ الإدارة العامة، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، يقول: "الحكم على استراتيجية إصلاح التعليم، فى جانب منه على الأقل، يرتبط بمدى نجاح المنظومة الجديدة فى تأهيل الطلاب بالمهارات والقدرات التى وعدت بها الاستراتيجية، مثل التفكير الإبداعى وحل المشكلات والقدرة على العمل فى فريق".

النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، كان لها رأيًا فى موضوع "متيافيرس" التى أُعلن عنه مؤخرًا، وتقول الفقى: "فى مجتمعنا نحن بحاجة كبيرة للاستعداد للتعامل مع الأمر والاستفادة منه، "فلا أحد يستطيع فى هذا الكون أن يقاوم التغيير" بحسب قولها.

وكان للجانب الثقافى حضورًا مميزًا بموقع التنسيقية، حيث عرض الموقع لكتاب "الحملات المصرية" للكاتب الإنجليزى "تشارلز رويل" والذى يروى قصة الثورة العرابية، وذلك عبر مقال الدكتور أحمد السيد ديبيان، الكاتب المصرى المقيم بالإمارات العربية المتحدة، والذى قدم للكتاب بشكل تفصيلى، ووضح لنا جوانب مهمة من تلك الثورة المصرية العظيمة وزعيمها أحمد عرابى، وأخيرًا جاء مقال "محمود الحجاوى" عضو التنسيقية، والذى حمل عنوان: "بارقة أمل فى شمال سيناء" يناقش فيه المشروعات القومية التى تمت على أرض شبه جزيرة سيناء.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعى كانت للصفحة الرسمية لموقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع "فيسبوك"، حضورًا كبيرًا فى يوم عملها الأول، حيث نشرت بجانب مقالات الرأى، عددًا من الإنفوجرافات التى تتقاطع مع موضوعات تلك المقالات، مثل: إنفوجراف يقدم أهم الكتب التاريخية التى تناولت الثورة العرابية وأحداثها وهى كتاب "مذكرات عرابى" للقائد أحمد عرابى نفسه، وكتاب "الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزى" للمؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعى، وكتاب "الثورة العرابية" للكاتب الكبير صلاح عيسى.

وعن شبه جزيرة سيناء قدمت الصفحة عدة إنفوجرافات تتضمن معلومات منها أبرز قبائلها وأبرز مزاراتها السياحية، وعن "الميتافيرس" قدمت الصفحة إنفوجرافًا يتضمن شرحًا للموضوع، جاء فيه أن "الميتافيرس" هو سلسلة من العوالم الافتراضية ثلاثية الأبعاد التى تضم تفاعلات لا حصر لها بين المستخدمين من خلال "الأفاتار" الخاص بكل مستخدم! وتسألت صفحة التنسيقية: هل سننسى مع مرور الزمن الحدود الفاصلة بين الواقع والخيال؟!.

وجاءت مقالات اليوم كالتالى:

• رامى جلال يكتب | "مقال بمفهوم جديد"

• راجية الفقى تكتب | الاستعداد لـ "الميتا فيرس"

• د. محمد علاء يكتب | حوار هادئ حول إصلاح التعليم فى مصر

• محمود الحجاوى يكتب | بارقة أمل فى شمال سيناء

• د.أحمد السيد ديبيان يكتب | قراءة فى كتاب: الحملات المصرية