محافظ أسوان: تنظيم 83 قافلة طبية خلال 10 أشهر ضمن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم الأحد، إن المحافظة نجحت فى تنظيم 83 قافلة طبية بمختلف القرى والمدن خلال 10 أشهر، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.





جاء ذلك خلال متابعته نتائج جهود القوافل الطبية التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بأسوان فى الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضى، وفقا لبيان. وأوضح الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هذه القوافل الطبية نجحت فى توقيع الكشف الطبى المجانى على 121 ألفا و425 مواطنا ومواطنة بجانب تقديم التحاليل والفحوصات المعملية لـ 26 ألفا و95 مواطنا ومواطنة، وتنظيم الندوات التوعوية وخدمات التثقيف الصحى والتى استهدفت 23 ألفا و299 مواطنا ومواطنة. ولفت إلى استمرار تنظيم القوافل الصحية برعاية محافظ أسوان وبإشراف من الدكتور طارق صبيح منسق القوافل العلاجية المتنقلة للمساهمة فى التخفيف عن كاهل المرضى، ولاسيما الأكثر احتياجًا وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة لهم بأعلى جودة ممكنة.

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