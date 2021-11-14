جامعة المنيا: توزيع 35 جهاز لاب توب للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية

جدة - نرمين السيد - نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب احتفالية لتسليم طلاب ذوى الهمم من "الإعاقة البصرية" بالجامعة أجهزة لاب توب، ضمن المبادرة القومية لتكافؤ الفرص للجميع، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية الأورمان فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية، وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلف.





وشهد الحفل الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووليد عبد القوى مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة والدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة المنيا، والدكتور ربيع عبد الجليل مدير جمعية الأورمان. وقدم رئيس الجامعة - وفق بيان للجامعة اليوم الأحد - شكره لوزارة التضامن، وجمعية الأورمان لمجهوداتهما المبذولة وتبنى الوزارة فكر دعم الطلاب من ذوى الهمم، موضحا أن الطلاب متحدى الإعاقة هم الطاقة الإيجابية للأمل والتفاؤل بداخل الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة لا تدخر جهدًا تقدمه لأبنائها الطلاب كى تدفعهم نحو استمرا تميزهم فى بيئة تعليمية فاعلة ومحفزة على التفوق. وأكد رئيس الجامعة الدور البارز الذى تقوم به وحدة التضامن بالجامعة لتوفير الدعم المستحق لأبناء الجامعة، داعيًا الطلاب بالمشاركة فى مختلف الأنشطة الطلابية لصقل مواهبهم وتنميتها، والمنافسة فى المسابقات.

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