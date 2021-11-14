رئيس الوزراء يتابع اللمسات الأخيرة لترميم قصر محمد على استعدادا لافتتاحه

جدة - نرمين السيد - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اللمسات الأخيرة لأعمال ترميم وتطوير قصر محمد على بشبرا.



جدة - نرمين السيد - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اللمسات الأخيرة لأعمال ترميم وتطوير قصر محمد على بشبرا. تأتى زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، استعدادا لافتتاح قصر محمد على بعد تطويره.

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