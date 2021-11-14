وزيرة التخطيط: بطرس غالى جسد المعنى الحقيقي للمواطن العالمى

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، فى الحفل السنوى لتوزيع جوائز مؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، بحضور عدد من الوزراء، وليا بطرس غالى، الرئيس الشرفى للمؤسسة، وممدوح عباس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.





وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد، إن مؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة أصبحت منبرًا ومنصةً دوليةً لنشر رسالة العالم الجليل الدكتور بطرس غالى حول السلام والمعرفة والدبلوماسية الوقائية لتفادى النزاعات والحروب من خلال الحوار والمفاوضات، مؤكدة أن النخبة المنتقاة من الحضور من مسؤولى الدولة والإعلاميين والمفكرين، تؤكد التقدير الكبير الذى يحظى به الغائب الحاضر الدكتور بطرس غالى، والإيمان العميق بالقيم الإنسانية التى طالما دعا لها.

وأشارت السعيد، إلى أن مكانة الدكتور بطرس غالى تظل متميزة فى نفوس المصريين والعرب والعالم بأفعاله وإسهاماته، فقد اكتسب المعنى الحقيقى للمواطن العالمى ليتخطى حدود قارتنا الإفريقية، موضحة أن لقاء اليوم يأتى ترسيخًا لكل القيم الإنسانية السمحة التى أرساها الدكتور بطرس غالى خلال رحلة عطاءه الممتدة لعقود طويلة، والتى استطاع من خلالها خدمة وطنه والعالم أجمع من خلال نشر جهود السلام التى تُعلى من قيمة الحوار والتفاوض فى حل النزاعات بما يُجنِّب الإنسانية ويلات الصراع والحروب، ويرسخ من تفعيل أهداف التنمية المستدامة التى ينشدها العالم.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن الاحتفالية تأتى تكريمًا لجهود اثنين من أبرز المناضلين من أبناء الأمة المصرية والإفريقية، والذيّن أسهما فى صُنع تاريخ الأمة وقدّما لبلدِانهما، وللمجتمعِ الدولى بأكملِه، إسهاماتٍ بارزةٍ، وكرّسا حياتَهما فى خدمةِ أوطانهما والعالَمِ والإنسانيةِ، وهما عالم القانون المصرى المخضرم الدكتور جورج أبى صعب، أحد أهم أساتذة القانون الدولى والعلاقات الدولية المعاصرة على مستوى العالم، والحاصل على جائزة التميّز الفكرى فى مجال صنع وحفظ السلام، والدكتور سالم أحمد سالم، الزعيمُ الإفريقى، والدبلوماسى التنزانى، والخبيرُ بالقانونِ الدولى، والأمين العام السابق لمنظمة الوحدة الإفريقية، والذى قامت المؤسسة بمنحه جائزة الإنجاز فى مجال حل الصراعات والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأشارت إلى ما تقوم به المؤسسة من جهود لتكريم أوائل الخريجين من كلية "الاقتصاد والعلوم السياسية"، التى انطلق منها الدكتور غالى إلى عالمه المهنى، حيث تقدم المؤسسة جائزة للتفوق الجامعى، بالإضافة إلى جوائز التميز العلمى فى مجالات القانون الدولى والتنظيم الدولى، والدراسات الإفريقية، إلى جانب ما قامت به المؤسسة هذا العام من تكريم طلبة الدكتوراة المتميزين ممن قاموا بمناقشة رسائلهم العلمية الخاصة بالقانون الدولى والدراسات الإفريقية بين عامى 2019 و2020.

تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تلك المساعى تتفق مع توجّه الدولة المصرية للاستثمار فى البشر، فالإنسان هو محور التنمية والأداة الأساسية لتحقيقها كما أنه يمثل غايتها المنشودة، وهو ما تؤكده مؤسسة كيميت وتسعى إليه من خلال اهتمامها بالبحث والعلم وتشجيع الباحثين والدارسين فى المجالات التى تسهم فى إثراء المعرفة العلمية والممارسة القانونية على المستويين الإقليمى والدولى، وبما يتماشى مع حرص مصر على تكثيف العمل على بناء الإنسان بهدف تحقيق التنمية المستدامة ونشر

ثقافة الإبداع والتميّز، مشيرة إلى أنه رغم التحديات الكبيرة التى واجهت مختلف دول العالم نتيجة تداعيات فيروس كورونا، إلا أنه كان هناك عزيمة كبيرة لدعم وتشجيع جميع المبادرات التى تُسهِم فى رفع جودة الحياة والتيسير على المواطنين من خلال تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، ومن ثَمَ الارتقاء بالخدمات الحكومية ودعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وفى ختام كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد، اتفاق رؤية مؤسسة كيميت وأهدافها السامية مع جهود الدولة المصرية لتعزيز المعرفة والارتقاء بالعنصر البشرى وتحفيز الابتكار، كما أنها تدعم الخطوات الجادة التى تبذلها الدولة للتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الروابط بين التعليم والبحث العلمى، حيث تمثّل كل هذه الأهداف ركيزة أساسية لجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى رغم جائحة كورونا، والتى تعد بداية لمسيرة طويلة من العمل الجاد تدعمه إرادة حقيقية للمضى قدمًا لاستكمال هذه الجهود والنجاحات، والتى لم تكن لتتحقق دون وجود شراكة فاعلة بين كل الأطراف من الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، وجميع شركاء التنمية.