العدل توفر 11 ماكينة فى 4 محافظات لإصدار شهادات المحاكم عن بُعد

تواصل وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، إعداد التطبيقات والمشروعات التكنولوجية التى من شأنها تبسيط إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة والتيسير على المواطنين، والتى كان من بينها مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بعد.

وأعلنت وزارة العدل فى مارس الماضى عن بدأت تنفيذ مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، وذلك من خلال وحدات ذكية "ماكينة صرف" ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضى من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها، وقامت بعرض هذا المشروع من ضمن 16 مشروع تكنولوجى فى معرض القاهرة للتكنولوجيا مؤخرا.

وجاء ذلك المشرع في إطار خطة وزارة العدل للتحول الرقمي و تطوير منظومة التقاضي بإستخدام تكنولوجيا المعلومات، بدأت وزارة العدل في شهر أبريل 2021 مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بعد وذلك من خلال وحدات إلكترونية ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم. تمكن المتقاضي من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.

يهدف المشروع الى إتاحة الحصول على الشهادات الصادرة من كافة المحاكم الابتدائية والاقتصادية من خلال وحدات ذكية، يتم نشرها في المحاكم والوزارات والنقابات المهنية والأندية الرياضية.

وهو ما يشكل طفرة غير مسبوقة في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين من الجهد والوقت الذي كان يتكبده المواطن أو وكيله للانتقال الى مقر المحكمة التي يرغب في استخراج الشهادة منها وهناك حالات كان يتعين على طالب الشهادة ان ينتقل من محافظة إلى أخرى للحصول على شهادة من المحكمة الاستئنافية التي يشمل نطاق اختصاصها أكثر من محافظة.

وتصدر هذه الوحدات حاليا 67 نوع شهادة من شهادات المحاكم الاقتصادية وشهادة من واقع الجدول من محكمة شمال القاهرة وشرق الإسكندرية الابتدائيتين، و11 وحدة موجودة حاليا بمحافظات القاهرة الجيزة الإسكندرية القليوبية البحيرة.