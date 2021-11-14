/661301/رئيس-الوزراء-يتفقد-اللمسات-الأخيرة-لأعمال-ترميم-وتطوير-قصر-محمد-على-بشبرا-استعدادا-للافتتاح

تفقد رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، منذ قليل اللمسات الأخيرة لأعمال ترميم وتطوير قصر محمد علي، والموجود بشبرا الخيمة، وذلك استعدادًا لافتتاحه.

دوت الخليج

رئيس الوزراء يتفقد اللمسات الأخيرة لأعمال ترميم وتطوير قصر محمد على بشبرا

وتسعى الدولة المصرية خلال الفترة الحالية لإقامة عددًا من الافتتاحات المختلفة، حيث سيتم افتتاح طريق المواكب الكُبرى المعروف باسم طريق الكباش.

افتتاح طريق الكباش

هذا ويعمل طريق الكباش على ربط بين معبدي الكرنك والأقصر بطول 2700 متر، ويهدف لتحويل المدينة إلى أكبر متحف مفتوح بالعالم.

ويعد قصر محمد على بشبرا الخيمة تحفة معمارية نادرة على أرض القليوبية، والذى يبدأ العد التنازلي لافتتاحه قريبًا.

وتتضمن أعمال التطوير بالقصر مبنى قصر الفسقية والغرف التي يتكون منها القصر، منها "غرفة العرش والأسماء (أسماء أسرة محمد علي) والطعام والبلياردو والحديقة والممشى السياحي والمرسى

وقصر محمد علي بشبرا الخيمة يجرى مشروع ترميمه وإعادة تأهيله بشبرا الخيمة، بالتعاون مع الهيئة الهندسية ووزارة السياحة والآثار.