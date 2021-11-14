هشام عز العرب يكشف الطريقة السليمة للإدخار وكيف تأمن مستقبلك المادي «فيديو»

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كشف هشام عز العرب رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي السابق عن كيفية الإدخار بشكل جيد والتعامل الجيد مع البورصة والأسهم في الوضع الحالي مشددا أنه يعد عمود إقتصاد أي دولة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال هشام عز العرب عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك : "الادخار هو عمود الإقتصاد ، ولا توجد دولة تتقدم بدون معدل إدخار جيد ، والناس اللي فاهمة هتعرف أننا بنقسم الإدخار لمراحل معينة ، ومش مقصود بالإدخار أنك تحوش فلوس بمعناه المعروف لكن بالتأكيد هتلاقي دا هيفيدك بعدين لو حصلك أزمة أو مشكلة طبعا".

وتابع عز العرب: "الإدخار مهم للغاية من سن فوق الـ 40 عام، ومن المفترض بعد سن الـ 50 عام أن يكون الأمر جادا للغاية ولا نترك الأمر للظروف كيفا تشاء ، وبالتأكيد نسبة الإدخار تختلف للحالة الإجتماعية وبين الغني للغاية والفقير والمراحل بشكل عام".

هشام عز العرب يكشف الطريقة السليمة للإدخار وكيف تأمن مستقبلك المادي

وأستكمل : "ولدينا فكرة في مصر وهي الإدخار في العقارات، وهي نقطة جيدة وصحيحة لكن من الجيد عدم وضع البيض بأكمله في نفس السلة لأنك قد تتعرض لأزمة في بيع شقة بسبب أزمة أو مشكلة ما قد حدثت".

ووضح: "وهناك جانب أخر يفضل الإدخار في الذهب، وهو أمر جيد خاصة للسيدات في مصر ، والذهب يحتفظ بقوته الشرائية لكنه ليس إدخار بل هو جزء من الإدخار ، وهناك أيضا من يفضل شراء شهادات الإدخار وغيرها".

وأضاف: "والفرق بين الإدخار في البورصة والعادي ، أن بعض الناس تظن أن البورصة عباراة عن مغارة علي بابا وهو أمر غير صحيح ، في العالم عندما يحتفظ البعض بالتداول المعرفة أن المكسب السريع غير معروف ، وبالتأكيد لابد من معرفة ودراية كاملة بالشراكة المعروضة في البورصة بجانب أكيد البحوث التي تتم عن الشركات".

وزاد :"أدوات الدخل الثابت والأسهم هي المكونات الأساسية ، ولابد أن تكون صاحب نظرية طويلة الأمد ، ولابد من معرفة شركات جيدة في السوق المصري متوقع لها النجاح خلال الفترات المقبلة بغض النظر عن التمعن في القواعد والظروف، لأن عماد الإقتصاد هي تلك الشركات".

هشام عز العرب يكشف الطريقة السليمة للإدخار وكيف تأمن مستقبلك المادي

وواصل: "ونتحدث عن أدوات الدخل الثابث والتي لا تقتصر فقط عن الودائع وغيرها ، وعند الإدخار لابد للنظر عن سوق الأسهم بشكل عام ، التنوع بين المصادر والعودة للمثال الشهير لا تضع البيض في سلة واحدة".

وأختتم: "الحياة التي تعيشها في الوقت الحالي ، لو لم تدخر في الوقت الحالي ستندم في الفترات الممكنة، الأسهم والطروحات في البورصة لابد أن تختارها بشكل جيد ، وهناك فارق بين الإدخار والدخول في التجارة بشكل عام، والإنترنت أصبح مصدر للتطلع بشكل كبير للثقافة".