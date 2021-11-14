/661291/كيروش-يكشف-سبب-استبعاد-طارق-حامد-وزيزو-من-قائمة-المنتخب

أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أن قائمة منتخب مصر لن ينضم لها غير الأفضل، واستبعاد زيزو وطارق حامد بسبب تواجد الأفضل، ونعمل على متابعة الكل، ومن يستحق سينضم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلق كيروش في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر والجابون على استبعاد بعض اللاعبين المثير للجدل مثل طارق حامد وأحمد سيد زيزو ثنائي الزمالك، قائلًا: "دائمًا ما نختار اللاعب المناسب لكل مرحلة، لا يوجد لاعب يضمن مكانه في المنتخب وكل مباراة ومنافس وله لاعبين مناسبين له، ولكننا نتابع الجميع ولا نخرج أحد من حساباتنا".

بديل عبد الله السعيد

وانتقل كيروش للحديث عن بديل عبد الله السعيد في مواجهة الجابون: "سيكون هناك فرصة لبعض اللاعبين في هذه المباراة ليكونوا بدلاء للسعيد وإثبات جدارتهم بعد إصابته أمام أنجولا".

وواصل كيروش: "إصابة أحمد فتوح لم تتحدد بعد، لكن هناك أيضًا أكرم توفيق يغيب عن المباراة بجانب حصول بعض اللاعبين على بطاقة صفراء والخوف من تلقيهم أخرى قبل المواجهة الفاصلة بالتالي سيكون هناك بعض التغييرات".

شرط الإنضمام لقائمة المنتخب

وأردف كيروش سيكون هناك العديد من الأسماء في قائمة منتخب مصر الفترة القادمة، وستكون مافجئة للجميع ولا يوجد فرق في الأعمار المهم الأداء.

وأضاف كيروش ستكون الفرصة متاحة لكل مجتهد في بطولة الدوري او المحترفين، ومهمتي متابعتي تلك اللاعبين لضمه للمنتخب.

ولختتم كارلوس ليس هناك أبواب او شبابيك للمنتخب المصري، لا يوجد لاعب في مصر لديه رصيد في المنتخب، والكل بياخد حقه على مجهوده.

موعد مباراة مصر والجابون

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الجابون في الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة السادسة، بالدور الاول من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، الثلاثاء القادم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر والجابون في الساعة الثالثة مساء، والتي تدخل فيها مصر وهي تضمن التاهل للدور النهائي من تصفيات كأس العالم، بعد تصدرها للمجموعة برصيد 11 نقطة.