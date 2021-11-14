/661296/كيروش-عن-بطولة-أفريقيا-لن-تأتي-بالسمعة-وعلينا-العمل-أكثر

أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أن حصد البطولة لا ياتي بالسمعةن ولكن بالمجهود، وأننا لا يمكن ان نكون في المرتبة السادسة في القارة الأفريقية، بالعكس علينا تصدر الترتيب بالقارة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر والجابون، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

تصريحات كيروش في المؤتمر الصحفي

وقال كيروش: "السُمعة لا تأتي بالبطولات ولكن العمل والاجتهاد، مصر لم تحقق البطولة منذ 10 سنوات بالتالي أمامنا تحدي هام لإثبات قوتنا في القارة".

واستمر المدرب البرتغالي: "لا يصح أن تكون مصر في التصنيف السادس داخل قارة أفريقيا، يجب أن نثبت أننا رقم 1 في القارة حتى نتمكن من مقارعة كبار قارات العالم في المونديال".

ورفض كيروش الإفصاح عن المنتخب الذي يفضل مواجهته: "اتمنى أن نصل إلى شهر مارس والجميع يخشى مواجهة مصر وليس العكس، في النهاية القرعة ستحكم لكن علينا أن نكون جاهزين لكل الخصوم".

موعد الكشف عن قائمة المنتخب لبطولة كأس العرب

وأعلن كيروش موعد إعلان قائمة المنتخب المصري لخوض بطولة كأس العرب، قائلًا: "سنقوم بإعلانها يوم 19 من الشهر المقبل بعد نهاية مباريات الدوري، للأسف لن يكون متاح لنا ضم لاعبي المصري وبيراميدز بسبب الارتباطات الأفريقية".

وعن الاختيار بين الفوز بكأس أفريقيا أو التأهل لكأس العالم، أجاب كيروش: "كأس العالم هو ملك البطولات وهدفنا الرئيسي، سنسافر إلى الكاميرون بعقلية الفوز والعودة بالبطولة لكن التأهل للمونديال هو هدفنا الرئيسي".

موعد مباراة مصر والجابون

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الجابون في الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة السادسة، بالدور الاول من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، الثلاثاء القادم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر والجابون في الساعة الثالثة مساء، والتي تدخل فيها مصر وهي تضمن التاهل للدور النهائي من تصفيات كأس العالم، بعد تصدرها للمجموعة برصيد 11 نقطة.