/661297/سياحة-النواب-تناقش-آلية-تنفيذ-قرار-الحد-الأدنى-لأسعار-الإقامة-بالمنشآت-الفندقية

قررت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة النائبة نورا على ، خلال مناقشتها آلية تنفيذ قرار السيد وزير السياحة والآثار بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية ، استمرار متابعة آلية تنفيذ قرار وزير السياحة والأثار بشأن تحديد السعر الأدنى للغرف الفندقية ومعايير التقييم المطبقة ، ورصد المشكلات والمعوقات التي تنتج عن التطبيق العملى للقرار للعمل على حلها .

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كما أكدت اللجنة على ضرورة قيام غرفة المنشآت الفندقية مخاطبة الفنادق بضرورة احترام العلاقة التعاقدية بين منظمى الرحلات والفنادق حرصاً على المقصد السياحى المصرى ، مطالبة الحكومة الاستمرار فى دعم المنشآت السياحية والفندقية عن طريق البنوك المصرية بتقديم مبادرات للإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لتنفيذ معايير التقييم المطلوبة في أسرع وقت ممكن ،على غرار كافة المبادرات التي يقدمها البنك المركزى للقطاعات المختلفة .

نورا علي: تناقش آلية تنفيذ قرار الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية

وقد جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لآلية تنفيذ قرار السيد وزير السياحة والآثار بتطبيق الحد الأدنى أسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية ، بحضور عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة لشئون المنشآت الفندقية والسياحية ، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، ومحمد أيوب عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ، وسركبس بارسيك كزليان رئيس مجلس إدارة شركة ترافيل وايز إيجيبت للسياحة .