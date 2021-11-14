ننشر حصاد موقع التنسيقية للمقالات في يومه الأول.. وتعرض كتب لـ«عبد الرحمن الرافعي وصلاح عيسى»

/661298/ننشر-حصاد-موقع-التنسيقية-للمقالات-في-يومه-الأول-وتعرض-كتب-لـعبد-الرحمن-الرافعي-وصلاح-عيسى

نشر موقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمقالات اليوم، الأحد، عدة مقالات. وجاء المقال الافتتاحي للموقع بقلم الكاتب رامي جلال، مسؤول تحرير الموقع، والذي كان عنوانه: "مقال بمفهوم جديد". ناقش فيه أهمية فكرتي التنوع والتعدد، وكيف أن فتح المجال لكل البدائل يساعد على عملية التطور والثراء الفكري.

دوت الخليج

التنسيقة تعرض كتب لـ«عبد الرحمن الرافعي وصلاح عيسى»

وعن قضية التعليم في مصر، كتب د. محمد علاء، أستاذ الإدارة العامة، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، يقول: "الحكم على استراتيجية إصلاح التعليم، في جانب منه على الأقل، يرتبط بمدي نجاح المنظومة الجديدة في تأهيل الطلاب بالمهارات والقدرات التي وعدت بها الاستراتيجية، مثل التفكير الإبداعي وحل المشكلات والقدرة على العمل في فريق".

النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، كان لها رأيًا في موضوع "متيافيرس" التي أُعلن عنه مؤخرًا، وتقول الفقي: "في مجتمعنا نحن بحاجة كبيرة للاستعداد للتعامل مع الأمر والاستفادة منه، "فلا أحد يستطيع في هذا الكون أن يقاوم التغيير" بحسب قولها.

وكان للجانب الثقافي حضورًا مميزًا بموقع التنسيقية، حيث عرض الموقع لكتاب "الحملات المصرية" للكاتب الإنجليزي "تشارلز رويل" والذي يروي قصة الثورة العرابية، وذلك عبر مقال د.أحمد السيد ديبيان، الكاتب المصري المقيم بالإمارات العربية المتحدة، والذي قدم للكتاب بشكل تفصيلي، ووضح لنا جوانب مهمة من تلك الثورة المصرية العظيمة وزعيمها أحمد عرابي.

أخيرًا جاء مقال "محمود الحجاوي" عضو التنسيقية، والذي حمل عنوان: "بارقة أمل في شمال سيناء" يناقش فيه المشروعات القومية التي تمت على أرض شبه جزيرة سيناء.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كانت للصفحة الرسمية لموقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع "فيسبوك"، حضورًا كبيرًا في يوم عملها الأول، حيث نشرت بجانب مقالات الرأي، عددًا من الأنفوجرافات التي تتقاطع مع موضوعات تلك المقالات، مثل: أنفوجراف يقدم أهم الكتب التاريخية التي تناولت الثورة العرابية وأحداثها وهي كتاب "مذكرات عرابي" للقائد أحمد عرابي نفسه، وكتاب "الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي" للمؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي، وكتاب "الثورة العرابية" للكاتب الكبير صلاح عيسى.

وعن شبه جزيرة سيناء قدمت الصفحة عدة أنفوجرافات تتضمن معلومات منها أبرز قبائلها وأبرز مزاراتها السياحية.

وعن "الميتافيرس" قدمت الصفحة أنفوجرافًا يتضمن شرحًا للموضوع، جاء فيه أن "الميتافيرس" هو سلسلة من العوالم الافتراضية ثلاثية الأبعاد التي تضم تفاعلات لا حصر لها بين المستخدمين من خلال الأفاتار الخاص بكل مستخدم! وتسألت صفحة التنسيقية: هل سننسى مع مرور الزمن الحدود الفاصلة بين الواقع والخيال؟!

لينكات ذات صلة :

• الموقع الالكتروني : http://www.cpyp.net/

• صفحة Facebook : https://bit.ly/3c976xF

مقالات اليوم :

• رامي جلال يكتب "مقال بمفهوم جديد". : https://bit.ly/3kwufPm •

راجية الفقي تكتب | الاستعداد لـ “الميتا فيرس” : https://bit.ly/3kx91AA •

د. محمد علاء يكتب | حوار هادئ حول إصلاح التعليم في مصر : https://bit.ly/3c9QFBh •

محمود الحجاوى يكتب | بارقة أمل في شمال سيناء : https://bit.ly/3Di55eo •

د.أحمد السيد ديبيان يكتب | قراءة في كتاب: الحملات المصرية : https://bit.ly/2YMSZv0