براون يقود مران الإسماعيلي لأول مرة استعداداً للزمالك

/661299/براون-يقود-مران-الإسماعيلي-لأول-مرة-استعدادا-للزمالك

خاض المدرب الأرجنتيني خوان براون مرانه الأول مع النادي الإسماعيلي اليوم، أستعداداً لمواجهة الزمالك القادمة بالدوري المصري الممتاز ضمن لقائات الأسبوع الرابع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص براون على إقامة اجتماع قبل المران مع اللاعبين للتعرف عليهم، والشد من أزرهم خلال الفترة القادمة لتقديم أدء مميز مع الدراويش في اللقائات المقبلة.

وطالب المدرب الأرجنتيني اللاعبين على بزل أقصى مجهود لهم لحجز مكان في تشكيلته الأساسية، وعودة النادي الإسماعيلي لسابق عهده.

أعرب الأرجنتينى خوان براون، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلي، سعادته بتولى مهمة تدريب الدراويش، موجهاًَ الشكر لمجلس الإدارة واللجنة الفنية على ثقتهم فى اختياره لتدريب الفريق.

وقال :”أشكر المهندس يحيى الكومى رئيس النادي وكل ما يفعله للنادى في هذه المرحلة وأشكر أيضا جماهير النادى على ترحبيهم بوجودى بينهم ، أعرف تاريخ الإسماعيلى وأنه يقدم كرة جميلة لذلك تم تسميته ببرازيل العرب”.

وتابع حديثة قائلاً:”يمكن القول أننى صغيرا في السن لكني أملك خبرات كبيرة ومهمتي تتمثل فى عودة النادي لمكانته الطبيعية ،وأعتقد أن المرحلة الحالية صعبة لكننا لدينا ثقة في جميع العناصر الفنية الموجودة”.

وواصل :”اليوم هو أول لقاء مع اللاعبين واثق فى أنهم سيكونوا علي قدر المسئولية ، لا أنظر للماضي وسأعتمد علي من يساعدني في أرض الملعب وسنعمل علي تحسين الشكل بعد أن شاهدت العديد من اللقطات المسجلة لفريقنا ولنادي الزمالك منافسنا في المباراة القادمة”.

وأردف:”سنقوم بعملية تقييم لكل أعضاء الفريق خلال الفترة القادمة وسأقوم بمتابعة الناشئين والجيد منهم سيتم تصعيده للفريق الأول والإعتماد عليه بشكل تدريجى”.

وأختتم المدرب الارجنتينى حديثه :”نبدأ مرحلة جديدة وسنتابع استجابة اللاعبين لطريقتنا وبالتأكيد سيكون هناك اجتماع مع مجلس الإدارة لتحديد نواقص الفريق”.

الإسماعيلي ضد الزمالك

تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي، من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً، على ملعب الإسماعيلية، وتنقل على قناة أون تايم سبورت.

يواجه الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره الإسماعيلي، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري، المقرر لها الجمعة 19 نوفمبر الجاري، على ملعب الإسماعيلية.